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По делу Рыболовлева предъявлено обвинение ещё девяти фигурантам

Политика

Речь идет о действующих и бывших чиновниках королевства Монако

Монако, 9 ноября 2018, 13:57 — REGNUM  Ещё девяти фигурантам расследования по делу российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в Монако предъявлено обвинение, сообщает 9 ноября газета Nice-Matin.

По данным Nice-Matin, речь идет о действующих и бывших чиновниках королевства Монако. Бывшему министру юстиции Филиппу Нармино и экс-советнику правительства Монако по внутренним делам Полю Массерону предъявлены обвинения в «пассивной коррупции, пассивной торговле влиянием, нарушении тайны следствия и/или профессиональной тайны».

Такие же обвинения выдвинуты и против главы уголовной полиции королевства Кристофа Аге и его заместителя Патрика Фюзари.

Отметим, 8 ноября обвинения были вынесены в отношении супруги и сына Филиппа Нормино, а также в отношении адвоката российского миллиардера Татьяны Бершеде.

Отметим также, Дмитрий Рыболовлев был задержан в Монако 6 ноября с целью взятия у него показаний по делу о торговле влиянием, коррупции и также соучастии в данных преступлениях, однако Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователей. Тогда же в доме российского миллиардера был произведен обыск.

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