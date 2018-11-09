Украина пытается надавить на Россию, жалуясь в ВТО на Киргизию и Армению

Бишкек, , 13:49 — REGNUM Иск против Киргизии, поданный украинскими властями во Всемирную торговую организацию, не имеет под собой никаких оснований. Об этом заявил министр экономики Киргизии Олег Панкратов, пишет «24.kg».

Чиновник утверждает, что поскольку решение о введении антидемпинговых пошлин на поставляемые с Украины стальные трубы были приняты Евразийской экономической комиссией, то и свои претензии украинская сторона может направить только в ЕЭК.

Также глава минэкономики Киргизии акцентировал внимание на том, что подав в ВТО иск против Армении. Казахстана и Киргизии, украинские власти пытаются оказать давление на Россию.

«До введения пошлин продукцию с Украины в Киргизию не поставляли. Между нами торговли стальными трубами не было. Чтобы говорить об ущербе, надо, чтобы действовала схема: до этого торговали, потом ввели пошлины, и страна потеряла определенную сумму. Но поскольку мы до этого не торговали трубами, то и экономической базы для расчета ущерба нет. Никаких рисков для Киргизии иск не несет», — констатировал Олег Панкратов.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября 2018 года украинские власти подали во Всемирную торговую организацию иск против Киргизии и Армении, которые в рамках Евразийского экономического союза ввели антидемпинговые пошлины в отношении поставок с Украины стальных труб. На Украине считают, что эти меры противоречат антидемпинговым положениям ВТО.