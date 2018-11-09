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Омский фонтан из сгущёнки привлёк внимание Владимира Путина

Политика

9 ноября президент РФ в Петропавловске принял участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Омский фонтан из сгущёнки привлёк внимание Владимира Путина
Иллюстрация: Скриншот со страницы Анастасии Гуливатенко. Vk.com
Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр Бурков на форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана

Петропавловск, Казахстан, 9 ноября 2018, 13:46 — REGNUM  По социальным сетям и новостным порталам сегодня, 9 ноября, разлетелась фотография президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, любующихся фонтаном из сгущёнки.

Это фото на своей странице в соцсети выставила и пресс-секретарь губернатора Омской области Александра Буркова Анастасия Гуливатенко.

«Прямо сейчас. Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр Бурков на форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана», — говорится в подписи к фото.

Гуливатенко объяснила, что «фонтан из сгущёнки, которым любуются президенты», представлен Омской областью.

«Ранее заявлялось, что глава России Владимир Путин предложит провести следующий форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Омске», — резюмировала пресс-секретарь Буркова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8−9 ноября президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Казахстане. Сегодня, 9 ноября, он побывал в Петропавловске и принял участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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