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Лаврова неприятно удивила ситуация с обвиняемым в Австрии экс-полковником

Политика

«Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и, честно говоря, меня эта информация неприятно удивила», — заявил Серей Лавров

Москва, 9 ноября 2018, 13:58 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что он неприятно удивлен ситуацией с задержанием бывшего австрийского полковника за шпионаж в пользу России. Он рассказал об этом 9 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Союза Коморских островов Мохамедом Эль-Амин Суэфом.

«Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и, честно говоря, меня эта информация неприятно удивила», — заявил Сергей Лавров. Также он добавил, что в таких ситуациях в соответствии с международными нормами необходимо напрямую запрашивать разъяснения.

«Западные партнеры взяли за правило заниматься микрофонной дипломатией по вопросам, о которых нам ничего не известно», — заключил глава российского МИД.

Отметим, ранее 9 ноября официальный представитель австрийского Минобороны сообщил, что австрийская служба контрразведки раскрыла случай шпионажа с участием бывшего полковника армии Австрии. По утверждению представителя, мужчина еще с 1990-х годов передавал какие-то документы российской стороне за вознаграждение.

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МИД России
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