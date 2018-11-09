Лаврова неприятно удивила ситуация с обвиняемым в Австрии экс-полковником

Москва, , 13:58 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что он неприятно удивлен ситуацией с задержанием бывшего австрийского полковника за шпионаж в пользу России. Он рассказал об этом 9 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Союза Коморских островов Мохамедом Эль-Амин Суэфом.

«Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и, честно говоря, меня эта информация неприятно удивила», — заявил Сергей Лавров. Также он добавил, что в таких ситуациях в соответствии с международными нормами необходимо напрямую запрашивать разъяснения.

«Западные партнеры взяли за правило заниматься микрофонной дипломатией по вопросам, о которых нам ничего не известно», — заключил глава российского МИД.

Отметим, ранее 9 ноября официальный представитель австрийского Минобороны сообщил, что австрийская служба контрразведки раскрыла случай шпионажа с участием бывшего полковника армии Австрии. По утверждению представителя, мужчина еще с 1990-х годов передавал какие-то документы российской стороне за вознаграждение.