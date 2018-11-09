Президент Киргизии рассказал, как улучшить работу и имидж ОДКБ

Бишкек, , 13:40 — REGNUM «Киргизия приложит все усилия по дальнейшему повышению потенциала и улучшению имиджа Организации Договора о коллективной безопасности на международной арене», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на сессии Совета коллективной безопасности глав государств ОДКБ.

Говоря о приоритетных направлениях деятельности в период председательства в Организации, Жээнбеков отметил необходимость более активного участия каждого из государств-членов ОДКБ в укреплении общей обороноспособности в связи с тем, что растущая неопределенность в международной политике и сохраняющиеся очаги напряженности на Ближнем Востоке и в Афганистане продолжают оказывать негативное влияние на региональную безопасность.

«Не снижается террористическая угроза, довольно высокими остаются объемы незаконного оборота наркотиков, нелегальной миграции, преступлений в киберпространстве. Все это диктует необходимость продолжения активного взаимодействия государств-членов Организации, в том числе в плане внешнеполитической координации», — сказал он.

По словам президента Киргизии, для этого необходимо выполнить шесть пунктов:

Повышать потенциал ОДКБ, совершенствуя взаимодействие с другими международными и региональными организациями, а также с третьими странами

Завершить правовое оформление и переход к повседневному функционированию Центра кризисного реагирования ОДКБ и наладить механизм его взаимодействия с центрами кризисного реагирования государств-членов Организации

Разработать правовую основу для формирования на территориях государств-членов военных баз с запасами материальных средств и усовершенствовать подготовку и применение Коллективных сил ОДКБ

Продолжить развивать сотрудничество предприятий оборонной промышленности для обеспечения взаимных поставок продукции военного назначения и создать сервисные центры по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники

Продолжить проведение мероприятий по формированию общего антитеррористического пространства в рамках ОДКБ, по формированию Единого списка террористических и экстремистских организаций, продвижению мероприятий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, поддержать усилия по продвижению межафганского мирного политического диалога и усовершенствовать взаимодействие по вопросам борьбы с использования террористами и экстремистами информационно-коммуникационных технологий

Продолжить мероприятия по формированию и развитию позитивного образа ОДКБ

«Уверен, что обозначенные направления отвечают интересам всех государств-членов ОДКБ и послужат укреплению нашей коллективной безопасности в нынешних реалиях современного мира», — подытожил Сооронбай Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что Россия в рамках ОДКБ регулярно оказывает армии Киргизии военно-техническую помощь. В частности, российские военные подарили киргизстанским коллегам вооружение, бронетехнику, артиллерию, РСЗО, средства связи и разведки, а также вертолеты на общую сумму около $1,5 млрд (99 млрд рублей по текущему курсу).

Отметим, что ранее президент Сооронбай Жээнбеков официально заявил о том, что киргизстанские власти не против открытия второй российской военной базы на юге республики (в Киргизии с 2003 года функционирует российская авиабаза «Кант» (999-я авиабаза, войсковая часть 20 022) расположенная в 20 км к востоку от столицы Киргизии).