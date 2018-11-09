Путин предложил провести в Омске российско-казахстанский форум

Петропавловск, Казахстан, , 13:37 — REGNUM Двусторонний межрегиональный форум России и Казахстана в 2019 году может пройти в Омске. С соответствующим предложением на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Петропавловске выступил президент России Владимир Путин.

Глава российского государства поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и других участников форума «за активную и заинтересованную совместную работу».

«Хотел бы пригласить вас собраться в сибирском городе Омске», — добавил российский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Петропавловске (Казахстан) президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провели личную беседу.

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