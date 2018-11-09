Пятница, 9 Ноября 2018 года
14:38:08 МСК

Путин предложил провести в Омске российско-казахстанский форум

Политика

Глава российского государства поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и других участников форума за совместную работу

Путин предложил провести в Омске российско-казахстанский форум
Иван Шилов © ИА REGNUM
Россия и Казахстан

Петропавловск, Казахстан, 9 ноября 2018, 13:37 — REGNUM  Двусторонний межрегиональный форум России и Казахстана в 2019 году может пройти в Омске. С соответствующим предложением на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Петропавловске выступил президент России Владимир Путин.

Глава российского государства поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и других участников форума «за активную и заинтересованную совместную работу».

«Хотел бы пригласить вас собраться в сибирском городе Омске», — добавил российский лидер.

Читайте также: Путин посетил туристическую выставку в Петропавловске

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Петропавловске (Казахстан) президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провели личную беседу.

Читайте также: Главы России и Казахстана провели личную беседу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить