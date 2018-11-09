На Украине объединились две условно-пророссийские партии

Киев, , 13:48 — REGNUM Лидер парламентской партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко подписал соглашение с лидером партии «За жизнь» Вадимом Рабиновичем, сообщило 9 ноября издание «Деловая столица».

Главными целями нового объединения были заявлены: достижение мира на Украине, прекращение экономического геноцида в стране и превращение Украины в «Швейцарию Восточной Европы».

«Мы сегодня приглашаем все оппозиционные силы к нашему о соединение для того, чтобы восстановить в стране мир, стабильность, порядок, прекратить войну и сделать жизнь наших граждан счастливыми», — заявил Бойко.

Рабинович считает, что объединение оппозиционеров позволит остановить «вакханалию сегодняшней власти» на Украине.

Лидеры оппозиционной платформы пообещали выдвинуть единого кандидата на предстоящих президентских выборах.

Напомним, украинские эксперты давно прогнозировали объединение оппозиционных партий, возникших на руинах Партии регионов.

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Однако такое объединение, по их мнению, не приведёт к «российскому реваншу», поскольку большинство потенциальных избирателей осталось в Крыму и в Донбассе.

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Официальное выдвижение кандидатов на выборы президента Украины пройдёт с 31 декабря по 9 февраля 2019 года. Выборы назначены на конец марта.