Союзники консерваторов в британском парламенте могут не поддержать Brexit

Лондон, , 13:37 — REGNUM Лидер Демократической юнионистской партии Великобритании Арлин Фостер заявила, что обеспокоена переговорам премьер-министра страны Терезы Мэй по поводу выхода из ЕС, сообщает 9 ноября Reuters.

Союзники Консервативной партии в британском парламенте не могут поддержать сделку, которая разделяет королевство. Причиной тому стал вопрос о границе с Ирландией, которая остается в содружестве.

Напомним, в конце марта 2018 года Великобритания покинет Евросоюз, однако Ирландия, имеющая сухопутную границу с королевством может быть отделена границей, что вызовет серьезные трудности экономического и политического характера.

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