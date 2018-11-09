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Союзники консерваторов в британском парламенте могут не поддержать Brexit

Политика

Юнионистов беспокоит судьба границы с Ирландией

Лондон, 9 ноября 2018, 13:37 — REGNUM  Лидер Демократической юнионистской партии Великобритании Арлин Фостер заявила, что обеспокоена переговорам премьер-министра страны Терезы Мэй по поводу выхода из ЕС, сообщает 9 ноября Reuters.

Союзники Консервативной партии в британском парламенте не могут поддержать сделку, которая разделяет королевство. Причиной тому стал вопрос о границе с Ирландией, которая остается в содружестве.

Напомним, в конце марта 2018 года Великобритания покинет Евросоюз, однако Ирландия, имеющая сухопутную границу с королевством может быть отделена границей, что вызовет серьезные трудности экономического и политического характера.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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