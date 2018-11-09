В ФСБ Крыма и Севастополя назначили нового руководителя

Симферополь, , 13:28 — REGNUM В Симферополе представили нового начальника управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка, который прибыл на полуостров из Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Генерал-лейтенант Михайлюк Леонид Владимирович в органах Федеральной службы безопасности служит более 35 лет. С 1984 по 1992 год он служил в Дальневосточном пограничном округе, с 1992 по 2001 — на Северном Кавказе, в Республике Адыгея, где возглавлял отдел по борьбе с терроризмом. С 2001 по 2011 — служил в Приволжском федеральном округе в должности заместителя начальника УФСБ России по Пермскому краю. С 2011 по 2016 год возглавлял УФСБ России по Вологодской области. С 2016 по октябрь 2018 являлся руководителем УФСБ России по Калининградской области», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в кулуарах органов власти РК предполагают, что предыдущего главу ФСБ по Крыму и Севастополю Виктора Палагина могут назначить на пост заместителя полпреда ЮФО Владимира Устинова.