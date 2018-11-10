Что ждет Украину, если и на ее территории разразится европейский мандат?

Киев, , 11:06 — REGNUM «Совершенно независимая» Украина не может обеспечить проведение своей политической воли даже в отношениях с «агрессивной Россией». Какое будущее выступает на горизонте Украины как государства, рассуждает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Инцидент с российским судном «Норд» вышел Киеву боком: жесткий регламент досмотра, законного и обстоятельного, введен российскими пограничниками для всех судов, следующих в украинские порты Азовского моря. По мнению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, убытки из-за действий России составляют для украинских портов более миллиарда гривен. Но поделать с этим ничего нельзя — все происходит в соответствии с международным правом.

Обидевшись на такую «несправедливость», украинские лидеры пытаются выгодно продать Азовское море американским военным, обеспечив в этом регионе зону устойчивой напряженности. Европарламент, казалось бы, выступил на украинской стороне, приняв 24 октября резолюцию «О ситуации в Азовском море», в которой высказал желание организовать «мандат Специальной миссии ОБСЕ по наблюдению в Украине». Мандатом предполагается накрыть всю территорию Украины, а о чем нам говорит история подмандатных областей, образованных после Первой мировой и управляемых как бы Лигой наций? Эти области стали всего лишь колониями взявших на себя привычную ношу Англии, Франции и других стран. Что ожидает Украину, если и на ее территории разразится европейский мандат?

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