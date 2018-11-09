В ООН отметили важность политически активной молодежи для ареала ШОС

Дунфан, Китай, , 13:22 — REGNUM От участия молодежи в принятии политических решений зависит развитие азиатского региона и всего ареала Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в ходе Первой ассамблеи представителей молодежи стран ШОС заявила специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман.

По словам главы регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии, на молодежь сегодня возлагаются надежды всего человечества, поскольку именно молодому поколению предстоит принимать решения, которые обеспечат безопасное будущее для человечества.

Напомним, Первая ассамблея представителей молодежи стран ШОС под девизом «Молодежь ШОС против терроризма и экстремизма» проходит с 9 по 11 ноября в китайском городе Дунфан (провинция Хайнань).