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Закон о нарушении границы вступит в силу на Украине 10 ноября

Политика

Соответствующий закон Верховная рада приняла 18 октября

Киев, 9 ноября 2018, 13:19 — REGNUM  В официальном издании Верховной рады «Голос Украины» опубликован законопроект, согласно которому вводится уголовная ответственность за незаконное пересечение границы гражданами России, документ вступит в силу 10 ноября.

Верховная рада приняла закон о границе 18 октября, 7 ноября его подписал президент Украины Петр Порошенко. В пояснительной записке к документу отмечается, что уголовную ответственность будут нести «лица, имеющие гражданство государства-агрессора, или другие лица в интересах государства-агрессора».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, формулировки закона дают украинским властям «безбрежные возможности» трактовки, из-за чего попасть под его статью может практически любой человек. В Крыму закон назвали очередной «бредовой попыткой» помешать развитию туризма на полуострове.

Читайте подробнее: В Крыму назвали «бредовым» украинский закон о границе

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