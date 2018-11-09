Трампа обвинили во вмешательстве в американские выборы?

Палм-Бич, США, , 13:19 — REGNUM Комментируя слова Дональда Трампа о том, что сообщения о возможном мошенничестве в ходе выборов в сенат в штате Флорида проверят сотрудники правоохранительных органов. «Флорида голосовала за Рика Скотта!», пишет Трамп в твиттере, в то время как нью-йоркский сенатор Чак Шумер отвечает:

«В демократическом обществе никто, даже не президент, не может предотвратить законный подсчет голосов. Мы не позволим ему или кому-либо еще украсть эти выборы».

Сенатор от Коннектикута Крис Мерфи считает, что дело уже сделано:

«Республиканцы, это время принятия решения — если вы используете вашу политическую власть во Флориде, чтобы заткнуть это голосование, просто чтобы ваш парень мог победить, то все кончено. Демократия официально умирает».

Как сообщало ИА REGNUM, по последним результатам, во Флориде по итогам выборов губернатором стал представитель Республиканской партии Рон Де Сантис, который победил с минимальным перевесом демократаЭндрю Гиллума. Ожидается, что Де Сантис сменит на посту Рика Скотта.