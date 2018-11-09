Покушение на Макрона готовила ранее неизвестная группировка «Баржоль»

Париж, , 12:55 — REGNUM Франция с беспокойством обнаруживает у себя появление правых радикальных экстремистов, готовых «решить национальные проблемы» посредством прямых действий, начиная от физического насилия и заканчивая терроризмом. Об этом пишет испанская газета ABC 9 ноября.

Один из задержанных по подозрению в подготовке покушения на президента Франции Эмманюэля Макрона Жан-Пьер Б. принадлежал к таинственной группировке «Баржоль». Она предлагает бороться с исламизмом и упадком Франции следующей формулой: «Действие — вот решение».

Баржоль — это название небольшого городка с населением 3 тыс. человек в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, и явной его связи с возникшей в 2017 году группировкой нет.

«Баржолями называли французских легионеров, когда они прибыли в Мали. С нашей стороны, речь идет о сигнале для наших военных. Мы думаем, что действие — это решение», — считают члены группировки.

Жан-Пьер Б. стал первым известным участником этой организации. Он был арестован вместе с пятью другими сообщниками в департаменте Мозель.

За несколько дней до своей отставки 3 октября глава МВД Франции Жерар Колон предупредил о появлении готовых к насилию правых радикалов:

«Мы являемся свидетелями радикализации агрессивных правых экстремистов, тенденции к выживанию, которая отрицает легитимность наших демократических институтов. Они заявляют, что способны бороться с ними посредством насильственных действий. Существует твердое ядро в составе от 1500 до 2000 человек, разделенных на небольшие группы, способных действовать, угрожая».

Еще до «Баржоль» существовали Секретная вооружённая организация (OAS) и Оперативная группа (AFO). Нынешняя OAS является преемницей организации, действовавшей в период Алжирской войны и пытавшейся убить генерала Шарля де Голля.

Между «Баржоль», OAS и AFO нет каких-либо отношений. Все они состоят из людей различного возраста с апокалиптичным видением будущего Франции из-за проблемы мультикультурализма.

Директор Обсерватории политического радикализма Жан-Ив Камю отмечает, что эти организации нельзя с уверенностью обозначить как фашистские. «Речь идет о людях, которые воспринимают Францию как несостоявшееся государство (англ. Failed state), которое находится на грани гражданской войны. Апокалипсическое видение широко присутствует во всех небольших группах, которые говорят, что готовы атаковать высших представителей государства, создавая «армию» граждан», — говорит он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, шестеро арестованных планировали покушение на Макрона на 11 ноября.

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