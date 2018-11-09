США обвинили Китай в нарушении договора о кибершпионаже

Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Высокопоставленный сотрудник Агентства по национальной безопасности США Роб Джойс заявил, что Китай нарушил условия договора о прекращении взаимного кибершпионажа, сообщает 9 ноября Reuters.

Соглашение было подписано в 2015 году между президентом США Бараком Обамой и председателем КНР Си Цзиньпином. Как считают разведчики, Пекин нарушает данную сделку, тем не менее количество зафиксированных взломов резко сократилось за эти три года.

Напомним, после избрания президентом США Дональда Трампа в мировых СМИ началась массированная информационная кампания по поводу кибер преступности, в частности по поводу вмешательства России в американский электоральный процесс.

С тех пор тема кибер угроз стала одной из ключевых в мировой повестке дня. Многие государства вводят новое законодательство, призванное бороться с возможными рисками подобного рода.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ФСБ объяснил ситуацию вокруг Telegram