Пятница, 9 Ноября 2018 года
13:06:19 МСК

США обвинили Китай в нарушении договора о кибершпионаже

Политика

Соглашение было подписано в 2015 году

Вашингтон, 9 ноября 2018, 12:53 — REGNUM  Высокопоставленный сотрудник Агентства по национальной безопасности США Роб Джойс заявил, что Китай нарушил условия договора о прекращении взаимного кибершпионажа, сообщает 9 ноября Reuters.

Соглашение было подписано в 2015 году между президентом США Бараком Обамой и председателем КНР Си Цзиньпином. Как считают разведчики, Пекин нарушает данную сделку, тем не менее количество зафиксированных взломов резко сократилось за эти три года.

Напомним, после избрания президентом США Дональда Трампа в мировых СМИ началась массированная информационная кампания по поводу кибер преступности, в частности по поводу вмешательства России в американский электоральный процесс.

С тех пор тема кибер угроз стала одной из ключевых в мировой повестке дня. Многие государства вводят новое законодательство, призванное бороться с возможными рисками подобного рода.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ФСБ объяснил ситуацию вокруг Telegram

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить