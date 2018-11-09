В структуру правительства Дагестана внесены изменения

Махачкала, , 12:50 — REGNUM В структуру правительства Дагестана внесены ряд изменений. Соответствующий указ от 9 ноября 2019 года подписал глава региона ИА REGNUM, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Председатель правительства республики теперь будет иметь не шесть заместителей, как ранее, а восемь, в том числе двух первых заместителей. Министерство по национальной политике Дагестана переименовано в министерство по национальной политике и делам религий.

Упразднены республиканские комитеты по ветеринарии и по виноградарству, производству и обороту алкогольной спиртосодержащей продукции. Их функции переданы министерству сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Министерству по национальной политике и делам религий переданы функции упразднённого комитета по свободе совести, взаимодействию религиозными организациями. Упразднена также служба государственного финансового контроля Дагестана, функции которой перешли региональному министерству финансов.

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Напомним, сегодня, 9 ноября, глава Дагестана Владимир Васильев объявил новый состав республиканского правительства, где появилось три новых лица. Так, на должность вице-премьера назначен Владимир Лемешко, Изумруд Мугутдинова заняла пост министра труда и социального развития, а Казимагомед Сефикурбанов стал новым министром юстиции.

Должности в правительстве Дагестана лишилась лишь Рабият Закавова — теперь уже экс-министр по туризму и народным художественным промыслам.