На Украине с начала года зафиксировано 71 нападение на журналистов

Киев, , 12:50 — REGNUM На территории Украины за девять месяцев 2018 года произошло 71 нападение на представителей средств массовой информации. Об этом сообщила 9 ноября пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Только в октябре было зафиксировано пять случаев физической агрессии в отношении журналистов, большинство жертв — женщины, отметили в организации.

«На Украине постоянно фиксируются все новые и новые случаи применения силы против журналистов. В последнее время, в том числе и в сентябре, и в октябре, жертвами насилия в основном становились женщины», — подчеркнул председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Он добавил, что безнаказанные преступления «порождают новую волну агрессии и насилия». Также, по его словам, политики и стражи порядка вместо защиты журналистов начинают дискуссии о том, что они сами провоцируют нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выступил с призывом освободить из-под стражи руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в начале ноября, однако Киев прислушиваться к этому не стал.

Читайте также: Украина проигнорировала призыв ОБСЕ по арестованному журналисту — Захарова