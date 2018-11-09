В Хакасии стартовало досрочное повторное голосование на выборах главы

Абакан, , 12:45 — REGNUM В отдалённых и труднодоступных местностях Хакасии сегодня, 9 ноября, началось досрочное повторное голосование на выборах главы республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском избиркоме.

Уточняется, что досрочное голосование проводится в 21 населённом пункте четырёх районов — Ширинского, Аскизского, Таштыпского и Боградского. Они относятся к 14 избирательным участкам. В одном населённом пункте Таштыпского района досрочное голосование пройдёт 10 ноября.

В ресизбиркоме рассказали, что всего в этих населённых пунктах зарегистрировано более 800 избирателей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Хакасии прошли 9 сентября 2018 года. Однако ни один из кандидатов не сумел набрать более 50% голосов. В связи с этим 23 сентября должен был состояться второй тур выборов. За губернаторское кресло должны были побороться Виктор Зимин (на тот момент руководил Хакасией — прим. ИА REGNUM ) и Валентин Коноловалов. Но Зимин с выборов снялся. Затем с выборов снялись и другие кандидаты.

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Повторное голосование 11 ноября пройдёт с участием одного кандидата — Валентина Коновалова. Пришедшие на участки жители региона должны будут проголосовать за или против него. Для избрания Коновалов должен набрать более 50% голосов. Если этого не произойдёт, в Хакасии будут назначены новые выборы.