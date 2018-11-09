Пятница, 9 Ноября 2018 года
13:04:16 МСК

В Хакасии стартовало досрочное повторное голосование на выборах главы

Политика

Досрочно голосуют жители отдалённых и труднодоступных местностей

Абакан, 9 ноября 2018, 12:45 — REGNUM  В отдалённых и труднодоступных местностях Хакасии сегодня, 9 ноября, началось досрочное повторное голосование на выборах главы республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском избиркоме.

Уточняется, что досрочное голосование проводится в 21 населённом пункте четырёх районов — Ширинского, Аскизского, Таштыпского и Боградского. Они относятся к 14 избирательным участкам. В одном населённом пункте Таштыпского района досрочное голосование пройдёт 10 ноября.

В ресизбиркоме рассказали, что всего в этих населённых пунктах зарегистрировано более 800 избирателей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы главы Хакасии прошли 9 сентября 2018 года. Однако ни один из кандидатов не сумел набрать более 50% голосов. В связи с этим 23 сентября должен был состояться второй тур выборов. За губернаторское кресло должны были побороться Виктор Зимин (на тот момент руководил Хакасией — прим. ИА REGNUM ) и Валентин Коноловалов. Но Зимин с выборов снялся. Затем с выборов снялись и другие кандидаты.

Читайте также: В избиркоме дали разъяснения по поводу второго тура выборов главы Хакасии

Повторное голосование 11 ноября пройдёт с участием одного кандидата — Валентина Коновалова. Пришедшие на участки жители региона должны будут проголосовать за или против него. Для избрания Коновалов должен набрать более 50% голосов. Если этого не произойдёт, в Хакасии будут назначены новые выборы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Второй тур выборов главы Хакасии-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить