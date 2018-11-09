В Прикамье вдвое увеличат налоговые ставки на игорный бизнес

Пермь, , 12:43 — REGNUM В Пермском крае повысят налог на игорный бизнес. Законопроект внесён на обсуждение в Законодательное собрание председателем комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяной Миролюбовой («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального парламента.

Законопроект предполагает увеличение налога на игорный бизнес с 7 тыс. до 14 тыс. рублей за один пункт приёма ставок тотализатора или букмекерской конторы. Ставка налога на один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы увеличивается со 125 тыс. рублей до 250 тыс. рублей. Также вводится налог на процессинговые центры интерактивных ставок тотализатора или букмекерской конторы в размере 3 млн рублей.

Согласно финансово-экономическому обоснованию проекта, в случае принятия поправок депутатским корпусом за счёт повышения налоговых ставок на игорный бизнес в бюджет Пермского края ежегодно будет поступать примерно 1,6 млн рублей.