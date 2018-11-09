«А вас, овощи, никто не спрашивает». Итоги недели в России

Дарья Алексеева, , 22:40 — REGNUM

Похоже, в России появляется новая традиция: каждую неделю очередной представитель власти исполняет номер с раздеванием — разумеется, в морально-политическом смысле. Уходящая неделя прошла под знаком девушки-чиновницы, которая — надо было смотреть видео, а не просто читать — слащаво-менторским тоном объяснила гражданам, что государство им ничего не должно и вообще не просило их родителей их рожать, — то бишь, в переводе, «вы нам ни зачем не сдались, выживайте сами». Потом девушку в качестве наказания удалили из местного политсовета «Единой России», но главная прелесть не в том, что ее из него удалили, а в том, что она в нём вообще была. А что более вероятно — что при встречах с однопартийцами она всегда молчала, и никто не знал о ее людоедских взглядах, или что о них знали и разделяли (ведь не выгоняли ее раньше — значит, ее позиция всех устраивала!)? То есть Глацких совершила ту же ошибку, что Соколова-«Макарошкина»: высказалась публично.

Высказались и те самые, «которые государству не нужны». Уже не в первый раз особо остры на язык оказались жители Якутии:

«Тогда зачем мы налоги платим, если государство нам ничего не должно?», «А мы не обязаны содержать тряпичных кукол, набитых опилками», «Мы тоже без государства как-нибудь обойдёмся», «Поэтому Россия и не развивается — нет понимания, что государство благополучно тогда, когда граждане благополучны, в этом и суть», «А мы не просили плодить столько чиновников», «Чем безумнее чиновники, тем ближе конец империи!» — говорят жители республики.

А по мнению политолога Виталия Обедина (опять же из Якутии), и Глацких, и Соколова просто озвучили свои убеждения

«То, что они выдали публично, — часть установок, с которыми обе приходили на работу, садились за стол и начинали решать круг проблем. Это их реальное понимание порученного фронта работ, реальное понимание государственной политики, которую они проводят как государственные служащие. И эта политика не вызывала нареканий со стороны высокосидящих боссов, пока каждая не сформулировала её постулат публично».

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Второй заметный пласт новостей этой недели относится к сфере жилищного хозяйства. Причем есть и хорошая новость: принятый Госдумой закон упрощает получение льгот на оплату ЖКХ. Закон освобождает граждан от необходимости доказывать отсутствие долгов по оплате услуг ЖХ при получении льгот: это действительно подспорье. В первую очередь закон касается одиноких пенсионеров и малообеспеченных россиян (как мы помним, таких у нас в стране 20 млн).

Теперь из «убийственного»: долги за ЖКХ коммунальщики планируют передавать коллекторам. Да-да, коллекторы — главные персонажи уродливых кровавых историй, — но так как гражданам государство ничего не должно, как мы теперь знаем, то взиманием долгов с населения по оплате жилищно-коммунальных услуг могут начать заниматься коллекторские агентства. Возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения образовавшейся задолженности за «коммуналку» рассматривают уже несколько компаний, в частности «Мосэнерго» и «Росводоканал». На сейчас коллекторским агентствам уже передаётся 5% всей задолженности за коммунальные услуги. Коллекторы перспективой вышибать долги за коммуналку заинтересовались крайне, и неудивительно: только за первый квартал 2018 года, по данным Росстата, задолженность за оплату ЖКХ в России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 5,3% и достигла 1,4 трлн рублей. Причем к вопросу о беспределе коллекторов: как раз на этой неделе стал известен новый скандал с их участием. Дело происходит в Хабаровске, где мужчине, который не смог вовремя вернуть кредит, коллекторы угрожают расправой, а в интернете разместили непристойное фото его несовершеннолетней дочери.

А что же с самой проблемой долгов по ЖКХ? Уверено ли государство, что натравить легализованных вымогателей — это действительно лучший способ ее решения? Кажется, сейчас же не 90-е, чтобы к экономической деятельности приступать с характерными для того периода способами «решения вопросов»?

«Большинство должников должниками стали не потому, что безответственные, а потому, что порог платежеспособности у людей уже давно пройден! Государству, в котором работает Конституция, никакие коллекторы не нужны. То, что после всех кровавых скандалов они в России до сих пор не запрещены, говорит только о том, что в Госдуме есть люди, которые лоббируют их существование. Не то что долги по ЖКХ им нельзя отдавать — их вообще необходимо запретить!» — говорит депутат Заксобрания Камчатки Михаил Пучковский.

Не случайно заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заксобрания Оренбургской области Оксана Набатчикова (ЛДПР) считает, что в случае внедрения данной инициативы в очередной раз произойдёт демонстрация того, насколько власть оторвана от проблем населения:

«Ни разу не слышала причину отклонения какого-нибудь закона в связи с тем, что у людей нет денег. Зато у нас легко повышаются тарифы, вводятся новые налоги, повышается пенсионный возраст, отменяются льготы и т. д. Взыскание долгов ЖКХ через коллекторов с их практикой работы, несмотря на все законодательные ограничения, — это уже что-то запредельное».

На Камчатке, кстати, узнав про эту идею, задумались об отрядах самообороны. Говорят, что если придут отбирать последнее, то «мы встретим», и что «если государство хочет жить по понятиям, будет ему по понятиям». Просто ли грозятся? Увы: опыт бедняцких гетто и фавелл показывает, что тамошние жители весьма недружелюбны по отношению к любым представителям власти, а особенно разного рода мытарям: так происходит везде в странах третьего мира, куда Россия, похоже, последние полгода отчаянно рвется волею «прорывного» правительства.

«Уже имелись случаи стрельбы в коллекторов, когда они в одной из областей пришли забирать вещи из квартиры. Гражданин выстрелил в одного из них (коллектора), остальные тут же бежали. Правительство желает довести дело до убийств на этом «отъёме» денег?» — говорит депутат заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»).

Тем временем на Сахалине люди разбирают дома на дрова, чтобы не умереть от холода. В сёлах, где закончились дрова, власти подвоз не организовали, последний раз озаботившись данным вопросом в сентябре прошлого года. А нарубить дров в лесу сами люди не могут: запрещено законом. Спасибо заботливой Госдуме, которая разрешила россиянам с 2019 года собирать в лесу валежник! Но до 2019 года сахалинцам еще дожить надо.

А на Колыме (где, как мы узнали на прошлой неделе, можно быстрее всего в России накопить на квартиру) люди платят за капремонт, которого никогда не увидят, и вообще там ремонтируют не те дома, которые особо нуждаются в ремонте. Депутат областной думы Александр Басанский предположил, что у сотрудников фонда капитального ремонта «видимо, мозгов вообще нету»: «Что это такое, когда сделали ремонт крыши, а инженерные сети, которым по 40−50 лет, сгнили. Какие мозги принимают эти решения?» В Якутии же еще раньше признали бесполезность сбора средств на капремонт с людей, которые живут в старых деревянных домах: 290 лет, за которые получится накопить на ремонт, дом не простоит.

И еще: в прошлый раз мы обсуждали город Белогорск и построенные там непригодные для жизни дома без центрального отопления, которые, как рассказала одна из горожанок, мэр Белогорска Станислав Мелюков на встрече с жителями назвал «жильем для быдла». Он же (публично, перед депутатам Горсовета) сказал, что сам принимал эти дома ‑ и они намеренно сделаны с таким отоплением. Так вот, история получила продолжение: женщину, которая рассказала о словах мэра про «быдло», мэр объявил в розыск. Граждан просят донести на нее замглавы города.

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Тем забавнее, что в целях реализации нацпроекта «Демография», согласно которому россияне к 2030 году в среднем должны начать жить по 80 лет (заметим, должны государству — это оно оправдывает повышение пенсионного возраста сейчас тем, что через 12 лет россияне будут жить по 80), — так вот, ради сего проекта может быть сокращено число магазинов, торгующих алкоголем и табаком. Их количество предлагается сократить в 2,5 раза, чтобы на 100 000 человек приходилось порядка 50 магазинов, в которых продаются алкогольные и табачные изделия. Правда, благодаря этой мере может вырасти число контрафакта, а на рынке — расцвести монополии, но ведь тут двойной профит для выгодоприобретателя: и «лишние люди» перемрут, которым, как мы знаем, государство всё равно ничего не должно, и монополии, опять же, в мире капитализма прекрасны сами по себе.

Короткой строкой

— Независимые сети АЗС не боятся новых проверок, но не понимают их смысла. Налоговой и антимонопольной службам поручены внеплановые проверки.

— «Сумасбродство и глупость»: как чиновники в Чувашии «лечат» врачей.

— Десятки чиновников на Кубани скрывают свои доходы и собственность. Чего это они стесняются?

— «Мусорные» планы Петербурга: неоправданные траты без раздельного сбора.

— Повышение тарифов на вывоз мусора в РФ чревато социальным взрывом?

— В России обяжут мессенджеры проверять номера клиентов.

— Траты на креативную экономику Якутии — 15 млн рублей: а обещали «кита». На чьей упряжке «мы поскачем в пиксельное завтра»?

— Ярославские власти урежут льготы школьникам, родителям, учителям и врачам. Мораторий на снижение мер социальной поддержки в регионе будет снят.

— Развитие ДФО по-камчатски: олигархам — льготы, народу — ничего?

— «Люди в отчаянии!» — последствия транспортной реформы в Ростове-на-Дону. Уже сейчас горожане добираются на работу по два-три часа из-за отсутствия транспорта и наличия пробок, а что будет зимой?

— Минтруд намерен лишить работающих пенсионеров социальных пенсий. И пояснил свою позицию.

— Набиуллина не исключила двузначной инфляции в РФ 2019 году.

В одной из сценок Жванецкого лирический герой, оценивая свое самочувствие, говорил: «Конфликтует тело с организмом, не на кого рассчитывать». Вот и в нашей реальности государство, похоже, решило противопоставить себя стране, остается только гадать, что еще представители власти расскажут нам на следующей неделе — кто еще окажется для него угрозой прорывному развития — молодежь ли, старики ли, вообще все эти странные существа, которые по конституции являются в государстве источником власти, хотя чиновники давно знают, что государство — это они сами? Причем такое ощущение, что у них соревнование: всякий раз думаешь, что ниже уже некуда, но каждый следующий пробивает дно еще энергичнее, чем предшественник. Видимо, это со звоном лопаются пресловутые скрепы в чиновничьих душах.

Читайте ранее в этом сюжете: Инопланетный разум власти: «Вы все сдохнете». Итоги российской недели