Новые «мусорные» полномочия позволят Минприроды строго карать нарушителей

Москва, , 12:36 — REGNUM Переход полномочий по вопросам, связанным с обращением с твердыми коммунальными отходами от Минстроя к Минприроды РФ, улучшит экологическую ситуацию в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Ранее правительство РФ перераспределило полномочия и наделило Минприроды обязанностями по регулированию вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления. Ранее эти полномочия принадлежали Минстрою.

«Это правильно и оправдано. Полномочия по вывозу мусора и работе с твёрдым бытовыми отходами все-таки больше относятся к вопросам экологии, чем строительства», — отметил Емельянов.

По его словам, это может позитивно сказаться на экологическом состоянии страны.

«Так как Минприроды изначально настроено на экологическую тему, то ситуация должна улучшиться, поскольку отношение чиновников к нарушителям соответствующих правил будет жёстче», — уверен Емельянов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме объяснили передачу Минприроды полномочий по мусору