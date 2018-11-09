Россия, Австрия, шпионаж: откуда ноги растут

Москва, , 12:36 — REGNUM То, что на фоне благоприятно развивающихся российско-австрийских отношений и в преддверии визита в Москву австрийского министра иностранных дел в Вене «раскрыли» некоего «российского шпиона», вполне предсказуемо, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, под подозрение в многолетнем шпионаже в пользу Москвы попал 70-летний отставной полковник австрийской армии из Зальцбурга. Внимание на него военная разведка обратила благодаря наводке, данной разведывательной службой дружественного Австрии государства. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль из-за шпионского скандала уже отменила свой визит в Россию, который должен был состояться в первых числах декабря.

«Шпион», правда, какой-то странный, 70-летний, в отставке, но тем не менее… Настоящий это «шпион» или ненастоящий — пока будет оставаться под вопросом, но произошедшее уже говорит о многом.

В первую очередь о том, что у положительной направленности связей между нашими странами немало противников и вне Австрии, и в самой Вене. Об этом, впрочем, как мне думается, в Москве и так знали. А в австрийском МИД и ведомстве канцлера не догадывались?

Видимо, давление на австрийское руководство в данной связи было столь сильным, что оно сейчас вынуждено изображать возмущение. Между тем разведка — это неотъемлемая составляющая международных отношений; так всегда было и так будет.

Другое дело, для чего служит разведка: если для того, чтобы создавать условия для дестабилизации других государств, — это одно; если для того, чтобы быть уверенным в том, что с их территории угроза интересам твоей страны не исходит или ты эти угрозы контролируешь, — другое. Но представляют ли для нас сейчас угрозу австрийские самолёты и пушки? Самолёты-то, может, и долетят, но пушки точно не дострелят…

Не думаю, что канцлер Австрии Себастьян Курц, делающий акцент на том, что «любой шпионаж неприемлем», настолько наивен. Да, Австрия — нейтральная страна, но только в том смысле, что она не является членом НАТО. Австрия, однако, — член ЕС, военно-политическое сотрудничество внутри ЕС ведётся, много говорится о необходимости единой «оборонной» политики ЕС и создания странами ЕС единых вооружённых сил, причём, как недавно подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон, — сил, направленных против России.

Всё развитие событий в последние годы убеждает нас, что Европейский союз — это враждебно настроенное против России политическое объединение. Так что же удивляться возможному нашему желанию понимать, что там на самом деле происходит?

Если австрийцы будут нагнетать, то дело кончится «разоблачением австрийского шпиона» в России. Но лучше всё-таки — не австрийского, а американского, немецкого или французского: по принципу «кому выгодно», ноги у этого сюжета именно из этих стран растут».

Читайте также: Представителя России вызвали в МИД Австрии из-за шпионского скандала