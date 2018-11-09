В Раде предложили «мораторий на зиму» вместо замораживания цен на газ

Киев, , 12:34 — REGNUM Планы депутатов Верховной рады Украины по запрещению повышения цен на «голубое топливо» для населения страны раскритиковал член комитета украинского парламента по вопросам бюджета Виктор Пинзеник.

Он подчеркнул, что никакие законодательные инициативы киевских властей не повлияют на стоимость энергоносителей — поскольку Венгрия, Словакия, Польша и другие страны, являющиеся основными поставщиками газа Украине, торговать себе в убыток не станут.

Пинзеник сыронизировал, что властям Украины необходимо «наложить мораторий на приход зимы» вместо моратория на повышение цен газа для населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина не знает, как будет использоваться в дальнейшем ее газотранспортная система (ГТС) и будет ли использоваться вообще.

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