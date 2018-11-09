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Несколько чиновников княжества Монако обвинены по «делу Рыболовлева» — СМИ

Политика

Главе уголовной полиции Монако Кристофу Аге и его заместителю Патрику Фюзари предъявлены обвинения в «пассивной коррупции» и «пассивной торговле влиянием»

Монако, 9 ноября 2018, 12:24 — REGNUM  Прокуратура Монако предъявила обвинения еще нескольким бывшим и действующим официальным лицам княжества по делу, связанному с российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым. Об этом пишет 9 ноября газета Monaco-Matin.

Отмечается, что главе уголовной полиции Монако Кристофу Аге и его заместителю Патрику Фюзари предъявлены обвинения в «пассивной коррупции» и «пассивной торговле влиянием». Также им вменяется в вину нарушение тайны следствия.

Следует отметить, что ранее власти княжества обвинили в «пассивной коррупции» и «пассивной торговле влиянием» экс-министра юстиции Монако Филиппа Нармино.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что власти Монако предъявили официальные обвинения задержанному накануне российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Сообщается, что владелец ФК «Монако» был освобождён из-под стражи под обязательство регулярно являться в полицию.

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