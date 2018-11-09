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Министр по Brexit: договор с ЕС будет заключен в течение трех недель

Политика

По мнению политика, сделка будет оформлена в ближайшие три недели

Лондон, 9 ноября 2018, 12:28 — REGNUM  Министр Великобритании по выходу из Евросоюза Робин Уолкер заявил, что смотрит с оптимизмом на вероятность заключения соглашения между Лондоном и Брюсселем по выходу их содружества, сообщает 9 ноября Reuters.

По мнению политика, сделка будет оформлена в ближайшие три недели. Переговоры проходят конструктивно и в настоящее время компромисс достигнут по большей части вопросов.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Европейский союз, однако прежде стороны должны достичь соглашения об условиях размежевания. Камнем преткновения остается вопрос о границе с Ирландией.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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