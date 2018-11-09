Представителя России вызвали в МИД Австрии из-за шпионского скандала

Вена, , 12:15 — REGNUM В министерство иностранных дел Австрии вызван представитель российского посольства. Об этом сегодня, 9 ноября, на экстренной пресс-конференции в Вене сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет газета Kronen Zeitung.

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Он пояснил, что это связано с расследованием дела в отношении отставного австрийского полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Как сообщало ИА REGNUM, под подозрение в многолетнем шпионаже в пользу Москвы попал 70-летний отставной полковник австрийской армии из Зальцбурга. Внимание на него военная разведка обратила благодаря наводке, данной разведывательной службой дружественного Австрии государства. Выяснилось, что свою разведывательную деятельность в пользу России подозреваемый начал ещё в 90-х годах. Используя секретный шифр или спутниковую связь, он передавал информацию о ВВС Австрии, артиллерии, размещении войск, а также отчёты о миграционной ситуации в Австрии.

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Напомним, глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль из-за шпионского скандала уже отменила свой визит в Россию, который должен был состояться в первых числах декабря.

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