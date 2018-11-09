Шпионский скандал: глава МИД Австрии отменила визит в Россию

Вена, , 11:51 — REGNUM Визит главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Россию, запланированный на начало декабря 2018 года, не состоится. Сегодня, 9 ноября, канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что поездка отменена. Об этом пишет Kronen Zeitung.

Причиной такого решения стал шпионский скандал.

Читайте также: Австрийский полковник подозревается в шпионаже в пользу России

Шпионский скандал навредит отношениям России и Австрии — Kronen Zeitung

«Любой шпионаж неприемлем, в том числе российский шпионаж в Европе», — заявил Курц.

По его словам, Вена уже ведёт обсуждение по этому вопросу «с европейскими партнёрами».

Напомним, ранее стали известно, что бывший полковник вооружённых сил Австрии, который более 20 лет проработал в штабе австрийской армии, подозревается в разведывательной деятельности в пользу России. Имя «российского агента» минобороны Австрии не раскрывает.

Также в сюжете: Визит Путина в Австрию заставил МИД Украины грустить и улыбаться

Песков раскрыл детали визита Путина на свадьбу главы МИД Австрии

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2018 г. президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. На торжественном мероприятии глава государства пробыл около часа, а затем уехал в аэропорт.

Визит главы австрийского МИД в Россию был запланирован на 2−3 декабря 2018 года.