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Сирийские военные ликвидировали 22 боевиком близ Идлиба

Политика

Операция была проведена после того, как сирийские военные освободили одну из деревень в провинции Хама

Дамаск, 9 ноября 2018, 12:16 — REGNUM  Правительственные войска Сирии ликвидировали 22 боевиков неподалеку от провинции Идлиб, сообщает 9 ноября Al Arabia.

Операция была проведена после того, как сирийские военные освободили одну из деревень в провинции Хама. Провинция Идлиб, вместе с рядом прилегающих регионов, является последним крупным оплотом боевиков в стране.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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