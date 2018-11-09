В Петербурге предложили запретить «взрослую» рекламу при детях

Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM «Взрослую» рекламу предлагают запретить во время детских телепрограмм и показа мультфильмов. Соответствующую инициативу одобрили 9 ноября на заседании комитета по законодательству петербургского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты Северной столицы предложили поправки в федеральный закон «О рекламе». Нежелательными для детей они считают ролики, рекламирующие лекарства и методы народной медицины.

Единоросс Денис Четырбок возмущен, что рекламщики буквально врываются со своим продуктом в детские мультфильмы, нарушая «целостность произведения», над которым трудились талантливые авторы. Неокрепшая детская психика, по мнению Четырбока, рекламу лекарств выдержать не может, в отличие, судя по всему, от любых других товаров.

«У ребенка появляется желание «просто попробовать» те самые лекарства, которые он так часто видел на экране телевизора во время просмотра любимого мультфильма, проверить на себе целебные свойства народной медицины. На мой взгляд, от такой политики рынка детей нужно ограждать», — уверен парламентарий.

Четырбок раскритиковал политику телеканалов, которые, закупая рекламу, заботятся исключительно о своем доходе, а не о здоровье маленьких зрителей, которые становятся жертвой агрессивных маркетологов.