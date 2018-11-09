Президент Приднестровья отменил встречу с Додоном: с ним нечего обсуждать

Тирасполь, , 11:42 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский считает нецелесообразным проведение в декабре встречи с молдавским коллегой Игорем Додоном, который уже анонсировал эту встречу в ходе визита в Москву на прошлой неделе. Как заявил Красносельский на совещании с главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым, для встречи с Додоном нет повестки, поэтому и встречаться «нет надобности», передает ИА REGNUM.

«Те вопросы, которые находятся в поле зрения формата «5+2» и являются предметом рассмотрения рабочих групп, в компетенцию президента Республики Молдова не входят, то есть, их обсуждение с ним нецелесообразно. У президента Молдовы должна быть своя повестка, отличная от повестки формата «5+2». Пока таковой нет, проводить встречи ради встреч считаю нецелесообразным», — сказал Красносельский.

Он призвал сконцентрировать внимание на деятельности рабочих групп, работать с переговорщиками со стороны Молдавии, сосредоточиться на созыве и проведении очередного раунда переговоров в формате «5+2». «Это действенная площадка, на которой можно реально прийти к компромиссным решениям, добиться практического результата по тем вопросам, которые до сих пор не решены. Не все так гладко, как хотелось бы. Но ведь никто и не говорил, что будет гладко», — отметил Красносельский.

Он призвал «работать с теми людьми, которые компетентны в решении существующих проблем, с привлечением всех международных участников, гарантов». «Я приветствую формат «5+2», надо сконцентрироваться на нем. А если у президента Республики Молдова появится повестка новой встречи, мы ее рассмотрим. О декабрьской встрече говорить рано», — резюмировал Красносельский.

Виталий Игнатьев в свою очередь отметил низкую динамику переговоров с Кишиневом в последнее время, в том числе в рамках рабочих групп. Молдавия, по его словам, не выполняет обязательства по проблемам телекоммуникаций и политических уголовных дел, заведенных Кишиневом на чиновников и бизнесменов из Приднестровья. Не решаются и вопросы, связанные доставкой топлива и полноценной работой железной дороги Приднестровья.

Красносельский тоже отметил стагнацию в деятельности рабочих групп сторон и призвал поскорее вынести эти вопросы на площадку формата «5+2», где, «помимо приднестровской и молдавской сторон, в обсуждении примут участие гаранты Россия и Украина, наблюдатели ОБСЕ, ЕС и США».