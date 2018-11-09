РФ – Совет Европы: или равноправное членство, или Россия выходит

Москва, , 11:39 — REGNUM Отношения нашей страны и Совета Европы (СЕ) — это один из принципиальных вопросов современной мировой политики. Он в последнее время несколько отошёл на второй план за более яркими темами международной жизни — российско-американскими отношениями, противостоянием США и Китая, проблематикой возвращения гонки вооружений, другими, — но от этого он своей важности не потерял, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Россия уже в ближайшее время может выйти из Совета Европы, и это действительно реально существующая угроза. Об этом ранее в ходе совместной конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил глава организации Турбьёрн Ягланд.

«Речь идёт о нашем согласии или несогласии с намерением Запада разговаривать с нами языком санкций и в сфере правозащитного сотрудничества. Логика требует стоять в этом вопросе на такой же принципиальной позиции, как и в вопросе об адресованных нашей стране политических и экономических санкциий США и Евросоюза.

Итак, если санкции, введённые в отношении российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией, отменены не будут, то возобновлять выплату взносов в бюджет этой организации, от чего Россия отказалась, невозможно.

В этом случае, однако, как следует из слов генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда, Совет Европы может сам принять решение о приостановке российского членства.

Уверен, что доводить ситуацию до этого нам смысла не имеет. Пусть тот, кто хочет, — например, финны, за которыми сейчас председательство в Комитете министров Совета Европы, — предпринимает попытки найти решения, ведущие к сохранению членства России в организации.

Вместе с тем позиция России должна быть ясной: либо до определённого срока (скажем, до конца предстоящей зимней сессии ПАСЕ) полноправное членство России восстанавливается безо всяких условий, либо наша страна выходит из Совета Европы.

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