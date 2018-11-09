Власти США намерены резко ограничить права «нелегалов»

Вашингтон, , 11:37 — REGNUM В Белом доме выступили с инициативой ограничить предоставление нелегальным мигрантам убежища на территории США. Об этом со ссылкой на проект распоряжения администрации США сообщает 9 ноября Reuters.

Отмечается, что указанное предложение в первую очередь относится к лицам, которые незаконно пересекают в поиске убежища южную границу США с Мексикой.

Как только указанный план начнет действовать, мигранты, въезжающие на южную границу США, будут иметь право на убежище, только если они регистрируются на официальных пунктах въезда в Соединенные Штаты.

Читайте также: Трамп намерен «так или иначе» закрыть вопрос о гражданстве по рождению

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон уже отправил на южную границу США 5200 солдат для того, чтобы сдержать «караван мигрантов». По словам президента США Дональда Трампа, численность военных может быть увеличена до 15 тыс. человек.

Читайте также: Трамп: Военные на границе с Мексикой смогут открывать огонь по мигрантам