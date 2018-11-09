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Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за шпионского скандала

Политика

Власти Австрии прокомментировали ситуацию с обнаружением российского разведчика в рядах своей армии

Вена, 9 ноября 2018, 11:35 — REGNUM  Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль отменила запланированную поездку в Россию из-за шпионского скандала, пишет газета Kronen Zeitung.

9 ноября власти Австрии на специальной пресс-конференции прокомментировали известие о подозрениях в шпионаже в пользу России в отношении отставного полковника австрийской армии. Глава МИД Карин Кнайссль отменила поездку в Сочи, запланированную на 2−3 декабря. Основной темой этой поездки был диалог гражданских обществ России и Австрии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал объяснений от Москвы, подчеркнув, что «любой шпионаж в Европе неприемлем», в том числе российский. Он отметил, что в настоящее время речь идет «только о подозрениях», однако судебная система активизировалась для расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, под подозрение попал 70-летний полковник из Зальцбурга. Предположительно, он начал работать на Москву еще в 90-х годах, за денежное вознаграждение сообщая секретную информацию о вооружённых силах Австрии и другие данные.

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Политическая жизнь Австрии
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