В Южной Корее уволили неспособных вывести страну из кризиса чиновников

Сеул, , 11:19 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправил в отставку министра финансов страны Ким Дон Ена и главу подразделения по политическим вопросам аппарата президента Чжан Ха Суна, сообщает 9 ноября Yonhap.

По данным издания, чиновники противоречили друг другу в своих программах по выходу из кризиса. Так, в Южной Корее снижаются темпы экономического роста, растет безработицы и сохраняется дефицит бюджета, отмечает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Южную Корею прибыла делегация международного рейтингового агентства Fitch Ratings для пересмотра суверенного рейтинга страны.

Отметим, что в последние месяцы в экономике Республики наблюдаются негативные явления: рост безработицы, цен на недвижимость и сильное падение фондового рынка.

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