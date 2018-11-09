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В Южной Корее уволили неспособных вывести страну из кризиса чиновников

Политика

Чиновники противоречили друг другу в своих программах по выходу из кризиса

Сеул, 9 ноября 2018, 11:19 — REGNUM  Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправил в отставку министра финансов страны Ким Дон Ена и главу подразделения по политическим вопросам аппарата президента Чжан Ха Суна, сообщает 9 ноября Yonhap.

По данным издания, чиновники противоречили друг другу в своих программах по выходу из кризиса. Так, в Южной Корее снижаются темпы экономического роста, растет безработицы и сохраняется дефицит бюджета, отмечает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Южную Корею прибыла делегация международного рейтингового агентства Fitch Ratings для пересмотра суверенного рейтинга страны.

Отметим, что в последние месяцы в экономике Республики наблюдаются негативные явления: рост безработицы, цен на недвижимость и сильное падение фондового рынка.

Читайте ранее в этом сюжете: Агентство Fitch пересмотрит рейтинг Южной Кореи

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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