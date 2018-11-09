Член ВСНП принял в Пекине делегацию британской парламентской группы по КНР

Пекин, , 11:12 — REGNUM Заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь встретился в Пекине с делегацией британской парламентской межпартийной группы по Китаю, сообщает 9 ноября газета «Жэньминь жибао».

Председатель КНР Си Цзиньпин и британский премьер Тереза Мей в начале текущего года вывели на новый уровень двусторонние стратегические отношения между странами в духе иклюзивности, взаимной выгоды и глобализма, что позволило по многим вопросам достигнуть двустороннего консенсуса, заявил член политбюро ЦК КПК и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Чэнь.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) намерено продолжить укреплять отношения с британским Парламентом, а также двусторонние обмены в сфере законодательства и синхронизации политического курса в рамках инициативы «Один пояс, один путь», защищая свободную торговлю и занимаясь укреплением двусторонних отношений.

Как неоднократно заявляли китайские политики, в настоящее время Китай и Великобритания переживают «золотой век» двусторонних отношений. При этом, в начале сентября текущего года, как отмечает издание China Daily, переговоры о свободной торговле между странами наткнулись на камень преткновения в виде спора вокруг остроов в Южно-Китайском море.

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