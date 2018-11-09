Суд выдал ордер на арест экс-первой леди Филиппин Имельды Маркос

Манила, , 11:11 — REGNUM Суд распорядился об аресте бывшей первой леди Филиппин, 89-летней Имельды Маркос. Она признана виновной по семи из 11 пунктов обвинения, передает телеканал N-TV 9 ноября.

Имельде Маркос вменяются в вину многочисленные акты коррупции в период президентства ее супруга, 10-го президента Филиппин Фердинанда Маркоса (1965−1986). В частности, речь идет о незаконных сделках Маркосов с швейцарскими фондами, где в 70-е — 80-е годы пара имела около $200 млн (€176 млн по сегодняшнему курсу). За каждый пункт обвинения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от шести до 11 лет.

Кроме того, суд запретил Имельде Маркос занимать государственные должности. Это значит, она покинет свое место в Палате представителей, где работает уже третий срок.

Имельда Маркос известна своим роскошным образом жизни в период, когда большая часть населения страны страдала от бедности. Особенно известна ее коллекция из тысячи пар дорогой обуви. За жесткий характер в сочетании с красотой Маркос прозвали «стальной бабочкой».