Дамаск, , 11:09 — REGNUM Сирийская арабская армия и ее союзники сосредотачивают мощный кулак для предстоящего наступления на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на вулканическом плато Аль-Сафа. Сирийские военные привлекают подразделения 1-й, 3-й, 4-й, 9-й, 10-й и 11-й дивизий, а также подразделения 5-го штурмового корпуса.

Со стороны ополчения будут участвовать отряды Национальных сил обороны и Сирийской социальной националистической партии. В наступлении примут участие и союзники САА, отряды Армии освобождения Палестины и «Хезболлы».

Поддержку наземной операции будут осуществлять, в том числе, тяжелые РСЗО «Голан-1000» сирийского производства, они переброшены в этот район вместе с элитной 42-й бригадой «Силы Гиата». РСЗО «Голан-1000» размещены на шасси танка Т-72, имеют прозвище «Сирийские монстры» из-за их большой мощности. С успехом применялись сирийскими военными во время боев в Восточной Гуте и Южном Дамаске.

ИА REGNUM ранее сообщало о планировании данной военной операции российскими советниками и об участии в ней подразделений российских сил специальных операций и ВКС РФ.

Затянувшаяся ситуация в районе вулканического плато Аль-Сафа всем порядком надоела. Только подразделения 4-й дивизии САА перебрасываются сюда уже второй раз. В какой-то степени активные наступательные действия сирийской армии сдерживал факт удержания заложников, которых террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили несколько недель назад в провинции Сувейда.

Однако 8 ноября сирийские правительственные СМИ сообщили о том, что сирийские военные провели успешную операцию по освобождению заложников. Были освобождены 19 женщин и детей. Все террористы уничтожены. Заложников держали в потайном месте в районе населенного пункта Хумейме в провинции Дейр-эз-Зор.