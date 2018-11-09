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Вице-президент Индонезии встретился с будущими послами диппредставительств

Политика

Юсуф Калла заявил о двух приоритетах Индонезии, которые должны учитываться индонезийскими послами за рубежом

Джакарта, 9 ноября 2018, 11:09 — REGNUM  Официальный представитель МИДа Индонезии Армананта Насир заявил, что вице-президент Юсуф Калла встретился с 25 послами и консулами Индонезии, которые в скором времени возглавят дипломатические представительства за границей, сообщает Antaranews.

«Вице-президент рассказал о направлении развития внешней политики Индонезии. По сути, Юсуф Калла заявил о двух приоритетах Индонезии, которые должны учитываться индонезийскими послами за рубежом, а именно укрепление экономического сотрудничества и поддержание мира в регионе», — подчеркнул представитель МИДа.

Напомним, подобные встречи для дипломатов проводятся ежегодно в министерстве иностранных дел. На собрании также присутствовал ряд министров, в частности глава МИД Индонезии Ретно Марсуди и министр-координатор по экономическим вопросам Дармин Насур.

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Внешняя политика Индонезии
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