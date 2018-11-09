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От генпрокурора США потребовали не влезать в «российское дело»

Политика

Ранее и.о. генпрокурора США Уитакер неоднократно в печати и соцсетях предлагал сократить бюджет комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера и ограничить его полномочия

Вашингтон, 9 ноября 2018, 11:00 — REGNUM  В адрес исполняющего обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакера направлено письмо, подписанное 18-ю генпрокурорами штатов, в котором представители ведомства требуют от него не вмешиваться в расследование «российского дела», которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер. Послание опубликовано на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Барбары Андервуд.

«Очень важно, чтобы расследование спецпрокурора продвигалось вперед без каких-либо вмешательств или предвзятости», — гласит текст документа.

Также в послании генпрокуроров 18-ти штатов к Уитакеру подчеркивается, что его самоустранение от влияния на «российское дело» необходимо для поддержки доверия общества к расследованию и для «защиты независимости» минюста США.

Ранее Уитакер неоднократно в печати и соцсетях предлагал сократить бюджет комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера и ограничить его полномочия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США Россию не касается, это «головная боль» самих США.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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