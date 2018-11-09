Манила, , 10:53 — REGNUM Суд Филиппин выдал ордер на арест бывшей первой леди Имельды Маркос, сообщает 9 ноября Reuters.

Политик была признана виновной в финансовых махинациях во время президентства ее супруга Фердинанда Маркоса. Ей грозит от шести до 11 лет тюрьмы.

Напомним, 89-летняя Имельда Маркос известный на Филиппинах общественный и государственный деятель, вдова 10-го президента страны, а также губернатор Манилы. Политической деятельностью занималась до последнего времени.

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