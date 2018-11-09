ВВС Индонезии: при жестких санкциях США придется отказаться от Су-35

Джакарта, , 10:26 — REGNUM Индонезийская программа по закупке российских истребителей Су-35 Flanker-E все ещё может не состояться из-за угрозы санкций со стороны США, сообщает Sindonews.

Представитель военно-воздушных сил Индонезии, первый маршал Новян Самога заявил британскому изданию Jane’s, специализирующемуся на военной и транспортной тематике, что закон США о санкциях может заставить Индонезию покупать западные военные самолеты. Заявление было сделано на международной выставке оборонной промышленности Indo Defense Expo & Forum 2018.

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Британское издание отмечает, что если Индонезия попадет под санкции США, то, вероятнее всего, военно-воздушные силы Индонезии отдадут предпочтение американским истребителям F-16, а не российским Су-35.

По словам Новяна Самоги, несмотря на то, что контракт с Российской Федерацией подписан, у Индонезии не будет других вариантов, кроме как аннулировать это соглашение, если правительство США введет жесткие санкции в отношении Индонезии.

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«В настоящее время политика непредсказуема, нам нужен баланс. Необходимо использовать как самолеты, сделанные на Западе, так и самолеты, сделанные на Востоке», — подчеркнул Новян Самога.

Напомним, Индонезия подписала контракт на закупку 11 единиц истребителей Су-35 в феврале 2018 года. Стоимость контракта больше 1 млрд долларов США.