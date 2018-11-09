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На выборах в ЛНР началось досрочное голосование

Политика

9 и 10 ноября на всех участках ЛНР будет проходить досрочное голосование для тех, кто не сможет прибыть на избирательные участки 11 ноября

Луганск, 9 ноября 2018, 10:20 — REGNUM  На территории Луганской Народной Республики открылись участки для досрочного голосования на выборах главы ЛНР и депутатов Народного Совета. Об этом сообщает 9 ноября «Луганский Информационный центр».

«В 8:00 в Луганской Народной Республике открылись участки для предварительного голосования», — цитирует онлайн-издание слова представителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР.

Отмечается, что 9 и 10 ноября на всех участках ЛНР будет проходить досрочное голосование для тех, кто не сможет прибыть на избирательные участки 11 ноября, когда официально состоятся выборы главы и депутатов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках не нарушают Минские соглашения.

По словам Пескова, со стороны Украины говорить о противоречиях минским договоренностям не вполне корректно, поскольку «плачевная ситуация с реализацией минского пакета» была спровоцирована нежеланием Киева выполнять обязательства.

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