Задержана экс-глава юридического комитета Смольного времен Полтавченко

Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета РФ задержали бывшего председателя юридического комитета администрации губернатора Санкт-Петербурга Юлию Осипову.

Она была уволена из Смольного в начале октября 2018 года. Ее увольнение стало первым после вступления в должность врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Осипова руководила юридическим комитетом с июня 2017 года.

По данным издания «Фонтанка», Осиповой вменяется хищение более 10 млн рублей в результате заключения договоров с подконтрольными коммерческими организациями.

Речь идет о выделении коммерческим юридическим фирмам бюджетных средств на проведение экспертиз, при этом сами экспертизы, предположительно, выполнялись сотрудниками юридического комитета.

Уголовное дело в отношении Осиповой возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». За это грозит до 10 лет заключения.

Перед увольнением Осиповой из Смольного в помещениях юридического комитета были проведены обыски. 8 ноября, как отмечает источник, обыск прошел в квартире Осиповой, после чего ее и задержали.

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