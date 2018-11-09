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Задержана экс-глава юридического комитета Смольного времен Полтавченко

Политика

Она была первой чиновницей, покинувшей Смольный после смены первого лица в городе

Задержана экс-глава юридического комитета Смольного времен Полтавченко
Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР
Арест

Санкт-Петербург, 9 ноября 2018, 10:25 — REGNUM  Сотрудники Следственного комитета РФ задержали бывшего председателя юридического комитета администрации губернатора Санкт-Петербурга Юлию Осипову.

Она была уволена из Смольного в начале октября 2018 года. Ее увольнение стало первым после вступления в должность врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Осипова руководила юридическим комитетом с июня 2017 года.

По данным издания «Фонтанка», Осиповой вменяется хищение более 10 млн рублей в результате заключения договоров с подконтрольными коммерческими организациями.

Речь идет о выделении коммерческим юридическим фирмам бюджетных средств на проведение экспертиз, при этом сами экспертизы, предположительно, выполнялись сотрудниками юридического комитета.

Уголовное дело в отношении Осиповой возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». За это грозит до 10 лет заключения.

Перед увольнением Осиповой из Смольного в помещениях юридического комитета были проведены обыски. 8 ноября, как отмечает источник, обыск прошел в квартире Осиповой, после чего ее и задержали.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволена начальник юридического комитета Смольного — СМИ

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