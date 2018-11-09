Правозащитник: Украина стала нацистским государством

Киев, , 10:18 — REGNUM О том, что Украина сегодня стала нацистским государством, заявил 9 ноября президент международного правозащитного движения «Мир без нацизма» Борис Шпигель.

«Сегодня Украина стала нацистским государством», — сказал правозащитник и добавил, что нацистская идеология на Украине пропагандируется открыто и поддерживается государством. Об этом же, как рассказал Борис Шпигель, свидетельствует также то, что Верховная рада Украины 271 голосом при необходимых 226 голосах утвердила лозунг украинских националистов «Слава Украине!» в качестве официального воинского приветствия.

«Возродившийся нацизм на Украине опасен для России тем, что мы соседние государства. А вирусы, в том числе политические, распространяются, как известно, быстро», — заявил президент правозащитного движения.

Также, по его словам, в настоящее время на Украине преследуется евреи, и Украина, кроме того, находится под влиянием Литвы и Польши, где провозглашено превосходство государствообразующих народов этих стран над всеми остальными, и именно из-за этого было закрыто посольство Венгрии в Киеве. Кроме этого, Борис Шпигель подчеркнул, что у него вызывает негодование факт установки в Киеве памятников украинским крайним националистам Степану Бандере и Симону Петлюре.

«Вряд ли правительство Украины спросило у своего народа, хочет ли он жить в фашистском государстве», — заключил правозащитник и отметил, что, согласно исследованию организации «Мир без нацизма», проживающие на Украине молодые люди уезжает из страны после окончания учебы именно из-за нежелания жить в нацистском государстве.

Отметим, ранее 15 октября лидер организации украинских националистов «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что по его самочинному решению два батальона Украинской добровольческой армии были отозваны с передовой на линии противостояния в Донбассе для создания «территориальных отрядов обороны». Представитель оперативного командования ДНР в свою очередь тогда отметил, что такое действие Яроша может быть подготовкой к ряду провокаций внутри Украины, которые будут связаны с предвыборной гонкой.