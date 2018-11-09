Спецпосланник США отправился в Афганистан, чтобы заключить мир с талибами*

Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Специальный посланник США по вопросам мира Залмай Халилзад посетит Афганистан, Пакистан, ОАЭ и Катар, сообщает 9 ноября Reuters.

Турне американского дипломата продлится до 20 ноября, целью визитов станет попытка мирного урегулирования внутреннего конфликта в Афганистане.

Залмай встречался с лидерами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре в октябре 2018 года.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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