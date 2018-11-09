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Лондон давит на Берлин и Париж из-за санкций в отношении РФ

Политика

В перечень лиц, попадающих под санкции ЕС, могут быть внесены шесть человек, якобы причастных к попытке отравления Сергея Скрипаля

Лондон давит на Берлин и Париж из-за санкций в отношении РФ
Под давлением

Лондон, 9 ноября 2018, 10:07 — REGNUM  Великобритания выступает за внесение высших руководителей российских спецслужб, якобы ответственных за инцидент в британском Солсбери, в санкционный список Евросоюза. Об этом пишет 9 ноября газета The Times.

По сведениям источников издания в дипломатических кругах Соединенного Королевства, Лондон рассчитывает на поддержку своей инициативы Берлином и Парижем.

По словам главы британского МИД Джереми Ханта, в перечень лиц, попадающих под санкции ЕС, могут быть внесены шесть человек, якобы причастных к попытке отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Хант настаивает на том, чтобы министры иностранных дел Германии и Франции одобрили замораживание активов и запретили поездки в ЕС для глав российских спецслужб в течение нескольких недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поскольку пострадавшего в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля после покушения никто не видел, нельзя исключать возможность его гибели.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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