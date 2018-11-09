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Депутат Госдумы: очередные санкции США поражают отчаянием

Политика

Власти США расширили санкционный список против РФ по Украине и Крыму

Москва, 9 ноября 2018, 09:54 — REGNUM  Очередной список санкций США против России «поражает своей бессмысленностью и отчаянием». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия»).

«Внесение в него крымских санаториев можно считать еще одним шагом к официальному признанию американцами российской принадлежности полуострова», — полагает парламентарий.

Депутат также удивлен совершенному алогизму и бестолковости принципов составления новых списков организаций и лиц.

«Единственное, чего добились американцы своими танцами с бубном, это подтолкнули Россию к укреплению позиций рубля в Евразийском пространстве», — указал Козенко.

Власти США расширили санкционный список против РФ по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций. В перечень вошли бывший начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Владимир Зарицкий и Андрей Сушко, который в документе обозначен как сотрудник Федеральной службы безопасности России. Также в него попал заместитель министра государственной безопасности провозглашенной Луганской народной республики Александр Басов и само министерство.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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