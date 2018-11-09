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Марин Ле Пен встретится со своими восточноевропейскими союзниками в Софии

Политика

Глава крайне правой французской партии отправится в Софию 16 ноября на встречу с национально-популистскими союзниками из Восточной Европы

Париж, 9 ноября 2018, 09:49 — REGNUM  Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отправится в столицу Болгарии, чтобы встретиться с национально-популистскими союзниками из Восточной Европы 16 ноября 2018 года, сообщает Le Figaro.

Марин Ле Пен примет участие в конференции под названием «Европа наций и свободы, новая модель для европейских граждан».

Издание отмечает, что это будет вторая поездка Марин Ле Пен за пределы Франции в связи с выборами в Европейский парламент в мае 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2018 года Марин Ле Пен отправилась в Рим, чтобы встретиться со своим итальянским союзником в Европе, главой МВД Италии, Маттео Сальвини.

Читайте ранее в этом сюжете: Марин Ле Пен встретится с главой МВД Италии 8 октября

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Политическая жизнь Франции
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