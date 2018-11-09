Полиция Турции арестовала 74 военнослужащих

Анкара, , 09:48 — REGNUM Правоохранительный органы Турции арестовали по меньшей мере 74 военнослужащих, обвиняемых в терроризме, сообщает 9 ноября Anadolu.

Задержания производились после того, как прокуратура Стамбула выдала 103 ордера на арест. Поиск остальных военнослужащих, подозреваемых в связях с ФЕТО, продолжается.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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