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Трамп отреагировал на «коррупционный скандал» на выборах во Флориде

Политика

«Правоохранительные органы проводят проверку»

Трамп отреагировал на «коррупционный скандал» на выборах во Флориде
Иван Шилов © ИА REGNUM
Коррупция

Вашингтон, 9 ноября 2018, 09:31 — REGNUM  Сообщения о возможном мошенничестве в ходе выборов в сенат в штате Флорида проверят сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

По его словам, «коррупционный скандал» затронул такие города, как Броуард и Палм-Бич.

«Правоохранительные органы проводят проверку», — написал глава Белого дома.

По последним результатам, во Флориде по итогам выборов губернатором стал представитель Республиканской партии Рон Де Сантис, который победил с минимальным перевесом демократа Эндрю Гиллума.

Ожидается, что Де Сантис сменит на посту Рика Скотта (республиканец), который станет представлять штат в сенате.

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Выборы в США
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